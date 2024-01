Il colore dei capelli di Griezmann: "Vi svelo il modo in cui lo scelgo"

Intervistato da alcuni bambini tifosi dell' Atletico Madrid per uno speciale trasmesso su beIN Sports, Antoine Griezmann non ha svelato quale sarà il prossimo colore dei suoi capelli ma ha rivelato in base a quale criterio lo scelga.

Griezmann miglior marcatore nella storia dell'Atletico Madrid

L'attaccante, campione del Mondo con la Francia, è entrato recentemente nella storia del club spagnolo diventandone il miglior marcatore realizzando in Supercoppa di Spagna il 174esimo gol in 368 partite ma, oltre che per le sue magie in campo, si è fatto sempre notare per il suo essere istrionico per quanto riguarda il look. Fin dal suo esordio con la maglia della Real Sociedad ha esplorato quasi tutti i terreni in fatto di capelli: corti, ricci, lunghi, rasati sui lati. Tinti di ogni tipo di colore.