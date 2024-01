Messi eletto miglior giocatore del 2023 ai Best Fifa Awards: ecco chi ha battuto

LONDRA (INGHILTERRA) - Ennesimo trofeo per Lionel Messi, campione del mondo in carica con la sua Argentina che ha vinto il premio come miglior giocatore del 2023 ai 'Best Fifa Football Awards'. Il 36enne fuoriclasse dell'Inter Miami, otto volte Pallone d'Oro, ha bissato infatti la vittoria della scorsa edizione trionfando davanti al 23enne norvegese Erling Haaland (vincitore della Champions League e della Premier League con il suo Manchester City) e al 25enne francese Kylian Mbappé (stella del Psg).