Supercoppa Italiana: calendario, date, orari, dove vederla in tv e premi

RIYAD (ARABIA SAUDITA) - Poco più di 24 ore e poi si alzerà ufficialmente il sipario sulla 36ª Supercoppa Italiana in programma in Arabia Saudita , a Riyad, nel modernissimo ‘ Al-Awwal Park Stadium’ . Due le semifinali che vedranno sfidarsi Napoli - Fiorentina e Inter - Lazio con le vincenti delle due gare che approderanno in finale.

Supercoppa, il calendario

Saranno quattro le squadre che prenderanno parte a questa edizione della Supercoppa, la prima che andrà in scena con questo nuovo format. Ad aprire le danze saranno Napoli e Fiorentina che scenderanno in campo per la prima semifinale in programma il 18 gennaio. Il giorno seguente, venerdì 19 gennaio, sarà invece il turno di Inter-Lazio protagoniste della seconda semifinale. La finale della Supercoppa Italiana è in programma invece lunedì 22 gennaio.