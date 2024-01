Supercoppa Italiana, le regole: c'è una novità sui supplementari

ROMA - Mancano poche ore ormai alla Supercoppa Italiana, che quest'anno vede la novità della disputa di un mini torneo a quattro squadre a Riyad, in Arabia Saudita, per la prima volta in 36 edizioni della manifestazione. Le quattro protagoniste della scorsa stagione (in campionato e Coppa Italia) si sfideranno tra stasera e lunedì per vincere il primo trofeo del 2024. Le semifinali in calendario sono Napoli-Fiorentina (in programma oggi, giovedì 18 gennaio, alle 20 ora italiana) e Inter-Lazio (in campo domani, venerdì 19, sempre alle 20). La finale tra le due vincenti è in programma lunedì 22 gennaio alle 20.