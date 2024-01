SAN PAOLO (BRASILE) - Calcio e carnevale, due 'marchi di fabbrica' per il Brasile che esporta da sempre calciatori in tutto il mondo e tutto il mondo fa sognare quando arriva il momento di indossare la maschera e ballare. Due mondi che si uniranno quest'anno grazie ad Adriano Leite Ribeiro 'O Imperador', ex attaccante della Seleçao e dell'Inter (ma anche di Fiorentina, Parma e Roma), che sarà il tema della sfilata della scuola di samba 'Camisa Verde e Branco' di San Paolo.