Napoli, è bello? No. Funziona? Sì

Beata sincerità. Quando non hai più nulla da perdere, tanto vale essere se stessi. E basta con questo 4-3-3 a cui hai giurato fedeltà in un’intervista a Ivan Zazzaroni che pure ti è valsa, in qualche modo, la panchina azzurra. Basta inseguire l’eredità, o piuttosto il fantasma di Spalletti. Mazzarri torni a essere Mazzarri, il più datato, il più tradizionale, ma anche uno dei più esperti allenatori del campionato. Quindi: 3-4-3, che dopo il primo gol diventa 5-4-1. E giochiamo come sappiamo giocare. Con prudenza tattica e coraggio agonistico, senza strafare, coperti dietro come non mai, con più libertà per Lobotka, che se la prende e torna a dettare legge a centrocampo, e con il contropiede che torna a essere la spina del Napoli. Un decennio è passato d’emblée: Mazzarri imbriglia la Fiorentina nella sua gelatinosa tela del ragno, poi la colpisce con Simeone, imbeccato da uno stupendo corridoio di Juan Jesus. E poi si mette in trincea, in attesa del novantesimo che prima o poi arriverà. È bello? No. È giusto? Neanche. Funziona? Sì, funziona. I viola sbattono e sbattono, ma una volta di più Italiano tocca con mano i limiti di un attacco che fa fatica a vedere la porta, perfino dal dischetto del rigore. Il più lucido è come sempre Bonaventura, che affonda da tre quarti a trequarti con indomito agonismo e buona tecnica, ma stavolta non ha sponde. Stavolta Beltran dorme, Ikoné sfarfalla, Duncan esita, e poi ancora Nzola vagola, e Sottil cincischia, e la manovra viola va in fumo. Perché quando credi che tutto si decida nell’assedio alla porta di Gollini, davanti alla semideserta e distratta platea di Riyad si para la sagoma di Zerbin, che affonda per due volte con scatti di intuito, di rabbia, di gamba e di indubbio talento. Valgono altrettanti gol e una botta in testa, contro il palo della porta di Terracciano. E sembrano ricordare che nel 3-4-3, anzi nel 5-4-1, di corridori eclettici come il novarese c’è bisogno, eccome.