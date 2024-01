Cristiano Ronaldo stupisce tutti: "Ritiro? Presto. Ecco quando"

Protagonista sul palcoscenico di Dubai , in occasione della nuova edizione dei Globe Soccer Awards , Cristiano Ronaldo è tornato a parlare di presente e futuro, consapevole di avere una carta d'identità non più giovanissima. A giugno la partecipazione ad Euro 2024 , poi sarà tempo di riflessioni.

CR7: "Ritiro? Sarà sicuramente presto"

CR7, sotto gli occhi di celebrità del mondo del calcio come Pep Guardiola e Cristiano Giuntoli, ha spiegato come abbia voglia di vivere con serenità la sua nuova quotidianità: "Vivo giorno dopo giorno, non so quanto mi vedo ancora in questo mondo. Con alcuni problemi che ho avuto a livello personale e professionale, sono arrivato a pensare in un modo diverso".

E poi ha aggiunto: "Penso al presente, al momento, mi sento bene, sono ancora capace di segnare qualche gol e di aiutare la mia squadra e la mia nazionale. Ritiro? Non lo so quando arriverà, sicuramente sarà presto. E per presto intendo 10 giorni o 10 anni ancora, vediamo... Ovviamente scherzo, sarà presto, chissà".