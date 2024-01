RIYAD (ARABIA SAUDITA) - Una notizia che ha scosso il mondo del calcio quella della morte di Gigi Riva, che si è spento a 79 anni in ospedale a Cagliari dopo che era stato ricoverato per un malore. Una perdita enorme per tutto il movimento azzurro, della quale si sono resi però resi conto solamente al rientro dall'intervallo i calciatori e i tecnici di Napoli e Inter, impegnati nella finale di Supercoppa a Riyad.