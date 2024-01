Fischi durante il minuto di silenzio per Gigi Riva: caos in Napoli-Inter. Ma c'è un motivo

Nel corso del minuto di raccoglimento per Gigi Riva sono piovuti fischi dagli spalti dello stadio Al-Awwal Park di Riyad . Le telecamere televisive hanno catturato lo stupore di Dimarco , che ha iniziato a coprire i fischi applaudendo così come tanti altri spettatori presenti. Indignazione sui social, ma dietro al comportamento c'è una precisa motivazione di carattere culturale. Perché, d'altronde, non si tratta di un episodio inedito o isolato.

Riva come Beckenbauer: i minuti di silenzio fischiati

In Arabia Saudita è stato, infatti, fischiato anche il minuto di raccoglimento per omaggiare la memoria di Franz Beckenbauer prima della semifinale di Supercoppa di Spagna tra Real Madrid e Atletico Madrid. Oggi come allora, però, non si tratterebbe di una mancanza di rispetto.