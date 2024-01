Dazn annuncia partite di calcio gratis in tv: quali sono e come vederle

Importante novità annunciata da Dazn che introdurrà in Italia la modalità free, attraverso la visione gratuita di diversi eventi selezionati. . Dagli highlights, ai format originali on demand fino a una selezione di partite di calcio in diretta come LALIGA EA Sports, Liga Portugal Betclic e l’Emirates FA Cup e spazio anche per il multisport con la CEV Champions League di Volley maschile e femminile. Il primo match visibile in modalità free in Italia sarà la sfida di FA CUP tra Tottenham e Manchester City in programma venerdì 26 di gennaio, successivamente in app anche le tre amichevoli della Riyadh Season Cup, tra cui l’attesissima incontro tra Messi e Cristiano Ronaldo, con cui DAZN fa il suo debutto in modalità free a livello globale.