Il 30 dicembre scorso, in occasione di Juventus-Roma, terminata 1-0 con gol di Rabiot, un seggiolino venne lanciato dal settore dei tifosi giallorossi in quello dei sostenitori bianconeri, ferendo uno di loro. Per questo motivo la Juventus, per la prima volta, ha applicato nei confronti di una squadra avversaria il "Gradimento", vietando l'accesso all'Allianz Stadium ad alcuni tifosi romanisti, quelli che si erano resi responsabili di quel gesto.