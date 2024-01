Zoff, l'intervista: "Riva, parare un suo tiro era bello e pericoloso"

Gigi Riva era Rombo di Tuono anche per Zoff il Numero 1: «Era bello affrontare Riva per un portiere, ma era pericoloso. Se ti andava bene ti metteva in difficoltà altrimenti ti faceva gol». Dino nomina Gigi e fa di un album questa pagina. Nomi trionfali, Zoff e Riva. Compagni, avversari, amici perfetti ai poli opposti del ruolo. Le partite del secolo, le più belle del mondo. Un’amicizia umana, la loro. Un passato a memoria futura, la nostra. Negli affetti e negli effetti di quei tempi andati vive ancora il calcio che verrà, il calcio che è dentro di noi. Tutto quello che hanno fatto, tutto quello che hanno dato uomini come Zoff, come Riva. Di loro ne avremo sempre bisogno forse perché ogni racconto è migliore del nostro presente. Tempi di perdute grandezze.