La scomparsa improvvisa di Gigi Riva ha lasciato un vuoto enorme nel mondo del calcio. 'Rombo di tuono', campione con la maglia del Cagliari e della Nazionale, è scomparso all'età di 79 anni e in queste ore i messaggi, gli attestati di stima e l'affetto non sono mancati da parte di ex compagni, calciatori o anche semplici tifosi che hanno affollato la camera ardente per un ultimo saluto.