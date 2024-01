Razzismo, vertice al Viminale dopo il caso Maignan: chi c'era e cosa si è deciso

ROMA - Dopo il caso di razzismo che a Udine ha coinvolto il portiere milanista Maignan si sono mosse le istutuzioni, con un incontro al Viminale che ha visto protagonisti i vertici di Lega Serie A e Figc e i ministri degli Interni e dello Sport. "Ogni volta che c'è un episodio che va condannato è un'occasione per verificare se il sistema normativo funziona e viene attuato tempestivamente - ha detto al termine del summit Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A -. Il caso di Udine conferma che è una società virtuosa, con un impianto all'avanguardia, ha permesso di intervenire con tempestività, identificare i colpevoli e punire le responsabilità individuali, che deve essere l'obiettivo principale. Verrà attivato un gruppo di lavoro per capire come intervenire e portare tutti gli impianti di Serie A agli standard di Udine. Inasprimento delle pene? Il Daspo determina quasi sempre la pena più severa e sarà compito del gruppo di lavoro approfondire questo tema".