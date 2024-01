Coppa d’Asia: Iran ai quarti di finale, Azmoun resta in nazionale

QATAR - Con le due ultime sfide degli ottavi di finale si è completato il quadro del prossimo turno della fase a eliminazione diretta. L’Arabia Saudita, selezione guidata dall’ex ct azzurro Roberto Mancini, è stata eliminata ai calci di rigore dalla Corea del Sud. Più difficile del previsto la sfida dell’Iran contro la Siria, la squadra dell’attaccante romanista Azmoun trova il vantaggio grazie a un rigore trasformato da Taremi, ma viene raggiunta nella ripresa - sempre su rigore - dal gol di Khribin. Nel recupero l'Iran resta in dieci uomini per l'espulsione di Taremi per doppia ammonizione. Ai supplementari l'equilibrio non si spezza, servono i tiri di rigore: la Siria sbaglia il secondo della serie con Youssuf, l'Iran li realizza tutti e cinque e conquista i quarti di finale. Il romanista Sardar Azmoun resta in Qatar per andare all'assalto del trofeo. Avanza anche il Giappone che batte la nazionale del Bahrain per 3-1. I nipponici trovano il vantaggio nel primo tempo grazie a una rete di Doan. In avvio di ripresa il raddoppio di Kubo. Un’autorete di Suzuki riapre la sfida, ma nella parte finale il Giappone trova il terzo gol con Ueda che chiude il discorso qualificazione.