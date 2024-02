Malesani: "Sono un pensionato. Mi sarebbe piaciuto allenare..."

Qual è il rammarico di Malesani?

Malesani ha poi proseguito: "Nel 2020 ho deciso di smettere di allenare, era la fine naturale del mio percorso, mi sarebbe piaciuto allenare qualche nazionale. Ho avuto contatti con qualche squadra nazionale all'esterno, ma poi non si è concretizzato nulla. Era l'ultimo tassello della mia carriera, ma è andata così: ero in contatto con la nazionale greca e con quella albanese e in Grecia ci sarei ritornato molto volentieri, perché i due anni che ho vissuto lì (sulla panchina del Panathinaikos, ndr) mi hanno fatto capire che anche lì ci sono giovani fortissimi che non vengono valorizzati".