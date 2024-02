Anderson racconta la convivenza con Ronaldo: "Noi dormivano e lui..."

Intervistato da Globoesporte, Anderson ha raccontato l'esperienza vissuta al Manchester United . L'ex centrocampista brasiliano si è soffermato sulla convivenza con Cristiano Ronaldo , con il fuoriclasse portoghese che all'epoca lo ospitò in casa insieme a Nani : "Abbiamo vissuto a casa di Cristiano Ronaldo per quasi un anno. L'allenamento era alle 9:30, ma a volte dovevamo andare alle 6:30, perché dovevamo andare con lui. Abbiamo dormito lì sulle barelle e aspettavamo ".

Anderson e l'ospitalità di Ronaldo

Anderson ha poi proseguito: "Appena arrivato a Manchester sono andato a casa di Cristiano. Lo apprezzo molto. Mi ha adottato. Io e Nani abbiamo vissuto quasi un anno con lui e non ci ha fatto mancare nulla e non ha accettato soldi. In casa c'era una piscina dentro e fuori, un campo da tennis...".

Il rammarico di Anderson

"Se avessi avuto il 5% della mentalità di Cristiano Ronaldo, sarei stato tra i 20 migliori centrocampisti del momento. Quel Manchestet United aveva molta qualità, ma c'erano pochi calciatori".