Dani Alves verso il processo: la mossa a sorpresa della madre fa discutere

Il processo contro Dani Alves sta per iniziare . Mercoledì 7 febbraio il difensore brasiliano, accusato di aver violentato una giovane donna in una discoteca di Barcellona, ??conoscerà il verdetto della corte chiamata a giudicarlo. Gli ultimi giorni che precedono il prcesso sono cruciali per il futuro del caso e ne sono consapevoli sia la sua difesa sia i suoi familiari.

Dani Alves, la mamma elimina un video dai social

Nelle ultime ore la madre di Dani Alves ha compiuto un gesto con il chiaro obiettivo di aiutare gli interessi di suo figlio. La donna ha cancellato dal suo account Instagram il famoso video in cui erano raccolte diverse immagini della presunta vittima in diversi atteggiamenti oziosi. Così facendo avrebbe voluto dimostrare che la ragazza non sta attraversando un periodo di depressione, come spiegato suo avvocato. Ester García, infatti, ha affermato in più occasioni che le gravi conseguenze psicologiche di cui soffre le impediscono persino di adempiere ai suoi impegni lavorativi.

Vittime di abusi sessuali: in Spagna è vietato rivelarne le generalità

Lucia, mamma di Dani Alves, ha dovuto prendere in considerazione con maggior attenzione che in Spagna è un reato dare nomi e cognomi alle vittime di abusi sessuali. Fino ad ora non era stata rivelata alcuna informazione personale su di lei, a parte il fatto che è di origine messicana.