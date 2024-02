"Calcioscommesse, anche amichevoli europee truccate?"

"Una situazione in procinto di esplodere pronta a creare un nuovo caso calcioscommesse a livello europeo" si legge su Fanpage in riferimento alle ultime rivelazioni di Francesco Baranca , consulente di Sport Integrity Team e presidente del comitato etico della Federazione di calcio ucraina che ha una lunga esperienza nell' individuare e denunciare anomalie nel mondo del calcioscommesse. Secondo Baranca, "ci sarebbero partite truccate e corruzione arbitrale anche nelle amichevoli dei massimi campionati europei".

Cosa ha detto Baranca sul tema calcioscommesse?

Come riportato da Fanpage, secondo il consulente di Sport Integrity Team oggi in termini di calcioscommesse "si offre veramente di tutto, come le amichevoli". In modo particolare, Baranca farebbe riferimento "ad alcune amichevoli dello scorso gennaio con in campo squadre europee con una storia prestigiosa e più volte protagonista nelle principali competizioni internazionali". Baranca ha aggiunto: "Gli unici che possono incidere davvero sul risultato, oltre ai calciatori, sono gli arbitri".