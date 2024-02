Capuano l’ha rifatto: corsa sfrenata sotto la curva dopo il gol al 96’!

TARANTO - Una gara al cardiopalma quella andata in scena allo Iacovone che ha visto il Taranto battere il Monterosi per 2-1 solo all'ultimo minuto grazie a una rete in pieno recupero firmata da Orlando. Un gol che ha fatto esplodere di gioia non solo lo stadio ma anche il tecnico Ezio Capuano che al momento della rete non è riuscito a trattenere l'euforia e dalla panchina è partito in una corsa sfrenata sotto la Curva Nord per festeggiare con i tifosi: "Io vivo di emozioni. Quando ho visto quel gol, me lo sentivo, è come se avessi fatto gol io. L'ho fatto soprattutto per ringraziare una Curva che per 97/100 minuti non ha mai smesso di crederci. Loro ci hanno creduto e ci hanno trasportato verso una vittoria strameritata", queste le parole del tecnico a fine gara.