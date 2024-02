Ronaldo compie 39 anni, il messaggio di auguri della sorella è da brividi

Cristiano Ronaldo compie 39 anni. Katia Aveiro , una delle sorelle del fuoriclasse portoghese, ha affidato a Instagram il suo messaggio di auguri per il celebre fratello, arrivato alla soglia dei quarant'anni: "La storia della tua vita è già un film, un film vissuto davvero. Chi l'avrebbe mai detto!".

Compleanno Ronaldo, la sorella: "Un predestinato"

Katia Aveiro ha aggiunto: "Ho condiviso con te tante gioie e dolori, vittorie e sconfitte che ci segneranno per sempre. Questo è certo. Ma, fratello mio, averti lungo la strada rende tutto meno difficile di quello che è in realtà e di quello che era. Eri predestinato a venire e fare la differenza nella vita di così tante persone. Festeggiare il tuo compleanno è una benedizione e una gioia. Ringraziare Dio per la tua vita e la tua salute è un piacere".

Compleanno Ronaldo, la sorella: "Hai ispirato una nazione"

La sorella di Ronaldo ha poi aggiunto: "Chi avrebbe mai pensato che quel ragazzo nato lì, in quel quartiere di Quinta Falcão, nella parrocchia di Santo António sull'isola di Madeira, avrebbe ispirato una nazione. Che orgoglio di far parte della tua storia, oggi sei qui con così tanto da raccontare! 39 anni dopo Il nostro ragazzo compie gli anni. Il padre, il figlio, il fratello, l'amico, lo zio e l'idolo di tanti. Dio è sempre stato il comandante del tuo cammino e del tuo percorso. Congratulazioni fratello!".