Brasile, i tifosi del Corinthians sicuri: “Mourinho è l’uomo giusto”

SAN PAOLO (Brasile) - Dopo l’addio alla Roma di José Mourinho, il suo agente Mendes aveva dichiarato che il tecnico non avrebbe avuto problemi a trovare un’altra panchina, e a distanza di poche settimane i riscontri non mancano. Dopo essere stato accostato al Barcellona, José Mourinho nelle ultime ore è diventato motivo di dibattito per i tifosi del Corinthians che sognano di vedere lo Special One sulla panchina della loro squadra.