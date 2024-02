Salernitana, no a Manolas. Ma c'è Mustafi

SALERNO - Nella mattinata di ieri una parte delle visite mediche al Check Up, rinviati, invece, i controlli pomeridiani. In gran segreto il centrale tedesco Shkodran Mustafi è stato a Salerno, facendo persino capolino al Mary Rosy. La Salernitana ha un posto libero nella lista over e Sabatini intende colmarlo con un difensore centrale svincolato. Ha sondato Manolas, ma la risposta non è arrivata. Ecco, allora, Mustafi. Ma c'è evidentemente una riflessione in corso. Campione del mondo con la Germania nel 2014, il trentunenne di origini albanesi non gioca una partita dal 6 maggio 2023, quando indossava la maglia del Levante.