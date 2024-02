Coppa di Francia, il Psg avanza ai quarti di finale: eliminato il Brest

Serata all'insegna degli ottavi di finale della Coppa di Francia. Nella serata di ieri, c'è stata la qualificazione del Rennes che ha vinto in casa del Sochaux col netto punteggio di 6-1. A raggiungere il Rennes è stato il Lione. La squadra di Sage ha battuto il Lilla per 2-1. Il primo gol l'ha messo a segno Orban al 40' del primo tempo. Nella ripresa c'è stato il raddoppio di Cherki, con Alexsandro che ha successivamente accorciato le distanze per il Lilla. Il risultato non si è smosso dal definitivo 2-1, consegnando al Lione la qualificazione ai quarti di finale.