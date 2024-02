Sorteggi gironi Nations League, Italia in prima fascia: regole, date e novità

Come funziona il sorteggio

Le 54 federazioni affiliate alla UEFA che partecipano alla fase a leghe sono state divise in quattro leghe in base ai risultati in UEFA Nations League 2022/23. Le squadre vengono poi divise in fasce, sempre in base al ranking. I sorteggi delle Leghe A, B e C formeranno quattro gironi da quattro squadre. Ogni squadra giocherà sei partite (in casa e in trasferta) contro le altre tre nazioni. Il sorteggio della Lega D formerà due gironi da tre squadre. Ogni squadra giocherà quattro partite (in casa e in trasferta) contro le altre due nazioni.

Le regole

Scontri vietati tra alcune squadre In base alle decisioni del Comitato Esecutivo UEFA valide al momento del sorteggio, le seguenti squadre non possono essere inserite nello stesso girone: Armenia (Lega C, Fascia 1) / Azerbaigian (Lega C, Fascia 2). Limiti di trasferta Delle 20 coppie di paesi situati a una distanza reciproca eccessiva, solo quattro coppie interessano la Lega B. Da/a: Kazakistan (Lega B, Fascia 4) Da/a: Inghilterra (Fascia 1), Islanda (Fascia 2), Repubblica d'Irlanda (Fascia 3), Galles (Fascia 1).

Un girone può contenere al massimo una di queste coppie. Ovvero, il Kazakistan può essere inserito nello stesso girone di una sola squadra tra Inghilterra, Islanda, Repubblica d'Irlanda e Galles.