Malore per Gerson, Flamengo in ansia: l'ex Roma ricoverato in ospedale

RIO DE JANEIRO (Brasile) - L’ex centrocampista della Roma Gerson è stato ricoverato nel pomeriggio per un malore accusato nel centro sportivo del Flamengo. Il calciatore si era presentato per sostenere l’allenamento, ma le sue condizioni sono state valutate dal medico sociale che ha deciso un ricovero in ospedale.

Gerson, il comunicato del Flamengo

“L'atleta Gerson ha lamentato dolori addominali quando è arrivato oggi al Training Center - si legge nella nota del club brasiliano - ed è stato portato all'ospedale di Barra per accertamenti. I risultati hanno mostrato idronefrosi con infezione renale. Dopo la valutazione dello specialista, il giocatore resterà ricoverato in ospedale per sottoporsi ad ulteriori accertamenti e proseguire le cure mediche”. Gerson aveva vestito la maglia della Roma tra il 2016 e il 2018 collezionando 42 presenze e 2 reti.