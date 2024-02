Protocollo anti suicidio per Dani Alves? La precisazione dal carcere

Dani Alves si trova in carcere in attesa della sentenza definitiva per l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una giovane ragazza. Negli ultimi giorni avevano fatto discutere le dichiarazioni di un ex compagno di cella, che parlava di una tentata fuga e dell'ipotesi suicidio. Su quest'ultima RAC1 ha condiviso la decisione degli istituti penitenziari.