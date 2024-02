Morte Brehme, Bergomi in lacrime prima di Inter-Atletico: silenzio in studio

Beppe Bergomi si è commosso in diretta tv su Sky ricordando Andreas Brehme, scomparso oggi all'età di 63 anni. Bergomi è scoppiato in lacrime in collegamento da San Siro nel pre-partita di Inter-Atletico Madrid: la sua voce è stata interrotta dell'emozione e in studio è calato un silenzio denso di rispetto ed empatia.