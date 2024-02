Lazio, ricordi Minala? "Dissero che avevo 42 anni. La mia carriera ne risentì"

"Sono convinto che le polemiche sulla mia età abbiano sempre rallentato la mia carriera". Joseph Minala, ex centrocampista lanciato dalla Lazio, ricorda la sua assurda storia calcistica. Quando i biancocelesti lo fecero esordire in serie A, a soli 17 anni, alcuni media africani scrissero che il calciatore aveva mentito sulla sua reale età, sottraendosi 25 anni. "Ero molto giovane e non potevo sapere o prevedere la risonanza che avrebbe avuto. Sono convinto che le polemiche sulla mia età abbiano sempre rallentato la mia carriera".

Minala, la carriera

Minala ha totalizzato quattro presenze con la Lazio, tre in campionato e una in Coppa Italia. Ha giocato in serie B anche con Salernitana e Bari, prima di girare il mondo (Cina, Lettonia e ora Malta con il Sliema Wanderers): "Ogni volta che sono andato in prestito ho sempre giocato buone stagioni, ma non ho mai avuto le stesse opportunità degli altri alla Lazio. Le polemiche sull'età hanno influito".