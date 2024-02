Lavezzi torna sui social, un ex Milan e Lazio lo saluta: come sta il Pocho

Parla il direttore della struttura che ospita Lavezzi

La famiglia di Lavezzi stava già pensando al ricovero in ospedale a Entre Ríos, come alla fine è avvenuto. Come confermato da Ariel Baudacco, direttore della struttura, a Canale 9: "In questo luogo entrano persone che hanno bisogno di aiuto in generale. Ci sono moduli nutrizionali, un modulo di idroterapia per recuperare la salute. E moduli di riflessione per ricominciare la vita in modo responsabile. In 15 giorni, quando ti rispettano e ti aiutano, hai un'impressione emotiva che rimarrà con te per il resto della tua vita".