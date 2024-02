Josè La Cagnina è morto a 50 anni. L’Aic: "Abbraccio alla famiglia"

Josè La Cagnina, ex attaccante, non c'è più. Dopo aver lottato contro un male incurabile si è arreso all'età di 50 anni. Ex giovanili Inter, in carriera ha giocato soprattutto in Serie C indossando le maglie, tra le altre, di Lecco, Pavia, Cremonese e Real Vicenza. Ha vinto diversi campionati di terza serie segnando gol e dando una mano concreta alla conquista dei titoli. Lascia la moglie e due figli.