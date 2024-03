Servizio Iene, l'ex arbitro Calvarese: "Estraneo ai fatti, l'ho scoperto solo in tv"

"Nel sevizio delle Iene sono stato coinvolto, mio malgrado, in vicende politiche arbitrali. Mi sono dimesso quasi 3 anni fa , in ragione del fatto che potesse risultare incompatibile il mio ruolo di arbitro con l’attività imprenditoriale di cui sono socio. Pertanto desidero rimanerne estraneo ". Queste le parole dell'ex arbitro Gianpaolo Calvarese che fa riferimento al servizio delle Iene sull'indagine a suo carico dell'Aia per presunti falsi rimborsi.

Calvarese, la nota dopo il servizio delle Iene

Calvarese nella sua nota ufficiale fa riferimento all'indagine "per presunta irregolarità nella redazione dei rimborsi dal procuratore D'onofrio" ma poi aggiunge che, dopo le sue dimissioni, l'indagine è proseguita dal nuovo procuratore Albergotti, il quale ha accertato "che non sussistono palesi falsificazioni e/o manifeste alterazioni degli importi richiesti; ogni spesa documenta è precisa: i giustificativi sono allegai in originale, credibili, non manifestamente falsificati o alterati, e consoni a provare la spesa sostenuta ed anticipata dall’ex collega'".

L'ex fischietto italiano ha aggiunto che il provvedimento "non era a me noto in quanto non mi era stato notificato. Ho appreso della sua esistenza solo dalle Iene" e poi ha concluso: "Perseguirò in termini di legge chiunque utilizzerà il mio nome in maniera impropria e/o diffamatoria".