Biglia contro Gomez: "Sono passati sei anni e non ha mai fatto una cosa"

Biglia: "Gomez non mi ha mai chiesto scusa"

Parlando con German Denis, come riportato da Olé, Biglia ha spiegato: “Papu ha sempre detto che andava tutto bene, che con me era tutto a posto, ma non mi ha mai mandato un messaggio né mi ha chiamato. Sono passati sei anni. Non ha mai detto: Guarda, mi scuso tanto. Non porto rancore, ma se ti comporti così devo pensare che non lo hai fatto in buona fede" ha commentato Biglia parlando della competizione per essere convocati da Jorge Sampaoli.

Gomez, il messaggio social per Biglia

In quel periodo Gomez giocava nell'Atalanta e l'ex Lazio era tornato a giocare nel Milan dopo un mese di assenza per la frattura trasversale delle prime due vertebre lombari. Il colpo "incriminato" arrivò al 35' del primo tempo quando Biglia saltò per cercare una palla aerea e il Papu lo colpì con il ginocchio al fondoschiena. Gomez si era scusato su Instagram: "Le mie più sincere scuse a Lucas Biglia, gli auguro una pronta guarigione, non ho mai avuto intenzione di fargli del male, mi dispiace molto per quello che è successo".