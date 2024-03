Ex portiere sbarca su Only Fans: "Un caffè con me per 500 euro"

Dal calcio a Only Fans guadagnando cifre da capogiro. La storia è quella di Miguel Guerrero, ex portiere, anni 30, che ha abbandonato la porta per il web. Con il Velez la sua ultima esperienza da calciatore, poi nuova vita e nuove cifre. Guadagni super come confessato dallo stesso ex calciatore. Guerrero ha aperto un profilo Instagram che vanta oltre 250mila seguaci oltre ad un canale su Only Fans e, come rivela, "non c'è un mese che scenda sotto le cinque cifre".