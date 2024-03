L'ossessione di costruire dal basso: nessuno vuole più spazzare la palla

Italia-Venezuela offre lo spunto ideale per soffermarci su un argomento assai dibattuto in questi ultimi anni: la costruzione dal basso. Nell’amichevole di Miami un rigore e due gol (su tre) sono arrivati con errori nati su un’azione che comincia dal portiere e cerca, senza trovarlo, lo spazio per trasformarsi in pericolo. Il pericolo c’è, come si è visto, e si è pure materializzato, ma per chi parte da dietro. Qui non è in discussione lo schema in sé e per sé, qui è in discussione la sua forzatura, la necessità (per apparire al passo coi tempi?) di cominciare a tutti i costi dal basso. Lo scambiano per calcio moderno, in realtà questo è un calcio che non ha senso. Se il portiere lancia lungo (come fa Milinkovic nel Torino di Juric, ma anche Ederson nel Manchester City di Guardiola...), sei un allenatore vecchio, bollito. Sei un allenatore che non allena. Già, Guardiola non allena.