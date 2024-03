Spareggi Euro 2024 diretta: dove vedere le partite in tv, streaming e formazioni

Sono in programma quest'oggi le tre finali degli spareggi che permetteranno l'accesso a Euro 2024 , in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio . Le partite in programma sono Georgia-Grecia, Galles-Polonia e Ucraina-Islanda .

Georgia-Grecia: dove vederla in diretta tv e streaming

Il match tra Georgia e Grecia si giocherà alle ore 18 alla Dinamo Arena di Tbilisi. La sfida, che metterà in palio l'accesso a Euro 2024, sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Diretta Gol, in programma su Sky Sport Football canale 202. La partita sarà visibile anche in streaming gratis su Sky Go per gli abbonati da più di un anno alla pay tv. Gli appassionati non potranno seguire invece la sfida in diretta tv in chiaro. La sfida potrà essere seguita anche attraverso la testuale del Corriere dello Sport.

Georgia-Grecia, le probabili formazioni

GEORGIA (3-4-3): Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Shengelia, Kiteishvili, Kochorashvili, Kakabadze; Mikautadze, Zizvitadze, Kvaratskhelia.

GRECIA (4-3-3): Vlachodimos; Baldock, Mavropanos, Hatzidiakos, Tsimikas; Bakasetas, Kourbelis, Mantalos; Masouras, Ioannidis, Pelkas.

Galles-Polonia: dove vederla in diretta tv e streaming

Il match tra Galles e Polonia si giocherà alle ore 20:45 al Cardiff City Stadium di Cardiff. La sfida, che metterà in palio l'accesso a Euro 2024, sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Diretta Gol, in programma su Sky Sport Football canale 202. La partita sarà visibile anche in streaming gratis su Sky Go per gli abbonati da più di un anno alla pay tv. Gli appassionati non potranno seguire invece la sfida in diretta tv in chiaro. La sfida potrà essere seguita anche attraverso la testuale del Corriere dello Sport.

Galles-Polonia, le probabili formazioni

GALLES (3-4-2-1): Ward; Davies, Mepham, Rodon; Roberts, Ampadu, James, Williams; Wilson, Brooks; Johnson

POLONIA (3-5-2): Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Bereszynski, Zielinski, Slisz, Piotrowski, Zalewski; Swiderski, Lewandowski.

Ucraina-Islanda: dove vederla in diretta tv e streaming

Il match tra Ucraina e Islanda si giocherà alle ore 20:45 al Tarczynski Arena di Wroclaw. La sfida, che metterà in palio l'accesso a Euro 2024, sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Diretta Gol, in programma su Sky Sport Football canale 202. La partita sarà visibile anche in streaming gratis su Sky Go per gli abbonati da più di un anno alla pay tv. Gli appassionati non potranno seguire invece la sfida in diretta tv in chiaro. La sfida potrà essere seguita anche attraverso la testuale del Corriere dello Sport.

Ucraina-Islanda, le probabili formazioni

UCRAINA (4-2-3-1): Lunin; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Brazhko, Zinchenko; Zubkov, Sudakov, Mudryk; Dovbyk.

ISLANDA (4-4-2): Valdimarsson; Palsson, Ingason, Gretarsson, Thorarinsson; Thorsteinsson, Johannesson, Haraldsson, Willumsson; Gudmundsson, Oskarsson.

Spareggi Euro 2024, la cronaca

Si giocano le finali degli spareggi che permettono l'accesso a Euro 2024. Le vincitrici delle tre sfide di qualificheranno di diritto alla competizione internazionale, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. In caso di parità al termine dei novanta minuti, si procederà con i tempi supplementari e, nel caso dovesse persistere l'equilibrio, con i tiri di rigore.