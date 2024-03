Diretta Inghilterra-Belgio: orario, dove vederla in tv e streaming

WEMBLEY (INGHILTERRA) - Nella splendida cornice di Wembley l' Inghilterra è pronta a scendere in campo nell'amichevole in programma contro il Belgio di Lukaku . Il gruppo guidato da Southgate ha tutta l'intenzione di riscattare il ko subito per mano del Brasile ma davanti troverà la nazionale di Tedesco che ritrova anche l'attaccante giallorosso rimasto in panchina nello 0-0 di Dublino contro l'Irlanda.

Inghilterra-Belgio, orario e dove vederla

La sfida tra Inghilterra e Belgio è in programma oggi, martedì 26 marzo, alle ore 20.45 a Wembley. La gara sarà tramessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport e sarà trasmessa anche in streaming su SkyGo e Now tv scaricando l'applicazione fruibile su tutti i dispositivi mobili: smartphone, pc, tablet.

Inghilterra-Belgio, i precedenti

Sono quattro i precedenti in gare ufficiali tra Inghilterra e Belgio con ben tre successi dei Diavoli Rossi contro una sola vittoria della nazionale dei Tre Leoni. L'unica vittoria inglese risale al 2-1 del 2020 in Nations League.

