Georgia-Grecia diretta ore 18: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Georgia-Grecia, l'orario

La sfida amichevole Georgia-Grecia si giocherà questa sera alle 18 italiane alla Boris Paichadze Dinamo Arena di Tbilisi.

Dove vedere Georgia-Grecia in diretta tv

La partita tra Georgia e Grecia sarà visibile in diretta su Sky Sport 252. Potrete seguire la partita anche con la diretta testuale sul Corriere dello Sport-Stadio.

Dove vedere Georgia-Grecia in streaming

La sfida amichevole Georgia-Grecia potrete seguirla in streaming scaricando le applicazioni Now e Sky Go su tutti i vostri dispositivi mobili: pc, tablet, smartphone.

La probabile formazione di Sagnol

GEORGIA (3-4-3): Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Shengelia, Kiteishvili, Kochorashvili, Kakabadze; Mikautadze, Zizvitadze, Kvaratskhelia. Ct: Sagnol.

La probabile formazione di Poyet

GRECIA (4-3-3): Vlachodimos; Baldock, Mavropanos, Hatzidiakos, Tsimikas; Bakasetas, Kourbelis, Mantalos; Masouras, Ioannidis, Pelkas. Ct: Poyet.

Georgia-Grecia, la cronaca

Kvaratskhelia è a tu per tu con la storia. Ha la possibilità di portare la sua nazione agli Europei per la prima volta nella storia. La Georgia non ha mai partecipato a nessun torneo internazionale, e l'ala del Napoli potrebbe essere uno dei massimi protagonisti dello storico traguardo. Nella semifinale dei playoff, anche senza Kvara, la Georgia ha eliminato il Lussemburgo. Mentre la Grecia aveva vinto agilmente contro il Kazakistan. Partita importantissima anche per gli ellenici che mancano agli Europei dal 2012, quando arrivarono ai quarti di finale.