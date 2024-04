Totti al Mondiale della Kings League di Piqué: sarà capitano degli Stallions

Totti da Piqué, anche l'ex capitano della Roma si unice alla Kings League, il torneo ideato dall'ex pilastro del Barcellona. Precisamente, Totti prenderà parte alla Kings World Cup e rappresenterà l'Italia nel Mondiale che si svolgerà in Messico dal 26 maggio all'8 giugno prossimo. Il "Pupone" sarà il capitano degli Stallions e ad aiutarlo in squadra ci sarà anche il content creator Tumblurr, streamer che conta 2,5 milioni di follower tra tutti i social, che ne fanno uno dei più seguiti in Italia. I due svolgeranno i provini a fine aprile a Milano per entrare a far parte degli Stallions.