Follia Cristiano Ronaldo, aggredisce un avversario e minaccia di colpire l’arbitro

ARABIA SAUDITA - Un nervosissimo Cristiano Ronaldo perde contro l’Al-Hilal per 2-1 nella Supercoppa saudita. Il portoghese viene espulso all’86’ dopo aver scalciato Al Bulayhi per una rimessa laterale. CR7 non ci sta, alza il gomito e mima un colpo contro l’avversario. Con il difensore non scorre buon sangue, già in un’altra partita i due si erano scontrati. Intervengono gli altri giocatori. Inizia un principio di rissa, poi arriva l’arbitro, che espelle l’ex giocatore di Real Madrid, Juve e Manchester United.