BENEVENTO - Dopo l'abbraccio di lunedì sera al termine della sfida con la Juve Stabia, con la squadra sotto la Curva Sud mentre gli avversari festeggiavano la promozione in B, i tifosi giallorossi sono tornati a stringersi attorno al Benevento per caricare la squadra di Auteri in vista del prossimo derby contro l'Avellino. Circa cinquecento ultrà giallorossi si sono ritrovati all'Antistadio Imbriani: cori, applausi e sorrisi per continuare a sognare insieme in vista dei playoff.