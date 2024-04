Lotito, dura replica a Gravina: "Un rancore scomposto". Poi lo attacca

ROMA - " Pura ostilità e scomposto rancore nei miei confronti ". È il durissimo attacco di Claudio Lotito che, in una nota all'Ansa, replica al duro attacco del presidente della Figc, Gabriele Gravina . Il presidente della Lazio apprende "con stupore le dichiarazioni del signor Gravina sulla mia persona al fine di difendersi dalle responsabilità circa lo stato attuale del calcio in Italia che tutti gli attribuiscono".

Gravina e l'attacco a Lotito: "Ci sono soggetti che..."

Il presidente federale aveva menzionato il numero uno della Lazio, a margine dell'evento "Il Foglio a San Siro", in riferimento alle frizioni tra Figc e Lega Serie A: "C’è una strategia evidente della Lega Serie A, dobbiamo capire fino in fondo come sia possibile che in Italia alcuni personaggi possano fare parte del consiglio federale, del consiglio di Lega, sia proprietario di una società di Calcio, sia anche senatore. Sulla litigiosità Federazione-Lega starei attento, io ho uno splendido rapporto con tanti presidenti", afferma Gravina che poi ha attaccato Lotito senza mezzi termini: "Ci sono poi soggetti che pensano di gestire il mondo del calcio a proprio piacimento. Mi riferisco a Lotito e al lotitismo".