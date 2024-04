La classifica degli U20 più valorizzati al mondo: ci sono tre italiani

Barcellona fucina di campioni

Spetta alla Premier League il titolo di campionato che impiega con più continuità i neanche ventenni, con dieci giocatori in top ten. In condominio invece il primato della squadra più virtuosa da questo punto di vista. Naturalmente c'è il Barcellona, che dalla Masia alla prima squadra sforna quattro giocatori in Top 100, Pablo Gavi, Vitor Roque, Cubarsì e la stellina Yamal. Gli ultimi due, insieme a Kendry Paez dell'Independiente (già ingaggiato dal Chelsea), Endrick Felipe del Palmeiras (già ingaggiato dal Real Madrid) e Lewis Miley del Newcastle, sono tra i 5 Under 18 presenti in graduatoria. L'altra capolista è invece il Brighton di De Zerbi, così vicino alla filosofia di gioco catalana, che vanta Ferguson, Barco, Buonanotte e Hinshelwood. Oltre al tecnico bresciano, l'Italia è però anche rappresentata, seppur in minima parte, dalla Serie A.