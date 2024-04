Torneo Manlio Selis, i padri si sfidavano in Serie A, i figli invece... chi sono?

OLBIA - Sui campi della Gallura si è svolta la 27/a edizione del Torneo "Manlio Selis" rassegna internazionale che promuove il calcio del futuro e che dopo aver ospitato nel suo lungo corso i campioni di ieri, continua il suo percorso per mettere in mostra quelli del domani. Un evento che unisce generazioni di calciatori, di padre in figlio .

Edizione formato "Maxi"

Quest'anno il "Manlio Selis" ha ulteriormente espanso i suoi confini, allargando la partecipazione per la prima volta anche al Sudamerica. La manifestazione ha infatti coinvolto 40 squadre under 14, in rappresentanza sia di società professionistiche che dilettantistiche. Tra i club italiani più prestigiosi, hanno preso parte Inter, Milan, Juventus, Roma, Atalanta, Genoa, Cagliari, Fiorentina, Empoli e Parma, mentre da tutta Europa sono arrivate Espanyol, Az Alkmaar, Panionios e Galatasaray. Ci sono poi state le prime volte, quella della Ligue 1 con il Nizza e quella degli argentini del Talleres di Cordoba.

Criscito, Pastore e i figli d'arte

A dimostrazione di quel filo invisibile che lega generazioni di calciatori, in campo con la Fiorentina anche Alvaro e Mattia, rispettivamente figli di Borja Valero e Andrea Barzagli, ieri rivali, oggi papà di due amici e compagni di squadra. Altro esempio quello di Mimmo Criscito, alla guida dei baby Grifoni del Genoa. Sorpresa infine per i debuttanti ragazzi argentini, che hanno festeggiato la visita di un figlio di Cordoba, primo tifoso del Tallere, 'el flaco' Javier Pastore, ex di Palermo e Roma.