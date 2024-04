Nainggolan lascia il calcio? La risposta di Radja non lascia spazio a dubbi

Radja Nainggolan lascia il calcio? A 36 anni, da compiere il 4 maggio, il belga ha preso un'importante decisione e l'ha comunicata su Instagram, forse anche per rispondere alle voci sul suo conto. Dopo la retrocessione della sua squadra, in Indonesia, e con il contratto in scadenza, sui social si pensava che l'ex Roma e Cagliari potesse tornare in Europa e lasciare il calcio. Non sarà così.