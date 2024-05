Kumbulla, l'agente fa chiarezza sul futuro: "Dopo il Sassuolo torna a Roma"

"Leggo su vari siti un’intervista rilasciata da Lucas Carminata in merito alla situazione di Marash Kumbulla. È stato riportato come intermediario o agente del calciatore, ma né io né il ragazzo sappiamo chi sia”. Il procuratore del difensore Italo-albanese, Gianni Vitali, chiarisce attraverso il Corriere dello Sport la posizione del suo assistito, di proprietà della Roma e ora in prestito al Sassuolo: “Marash adesso sta giocando per la salvezza del sassuolo poi farà ritorno a Roma dopo aver disputato l'europeo con l'Albania” aggiunge Vitali. Kumbulla, classe 2000, ha un contratto fino al 2027 con la società giallorossa.