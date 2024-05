Totti ricorda il padre Enzo: il commovente messaggio social e il torneo in memoria

ROMA - "Auguri Sceriffo", con l'emoji di un cuore e le note di 'Sorridi' di Gianna Nannini come accompagnamento musicale. Così, in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, Francesco Totti ha ricordato il papà Enzo (ritratto nella foto postata) nel giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni. Una dedica commovente per il genitore, morto nell'ottobre del 2020 a seguito di complicanze da Covid , al quale l'ex capitano della Roma con la sua 'Soccer School' ha intitolato un memorial in programma dal 16 al 18 maggio.

Torna il 'Memorial Enzo Totti'

Una notizia che fa felice Francesco Totti e il fratello Riccardo come il resto della famiglia, dopo che l'anno scorso il memorial era stato annullato a causa del contenzioso tra il campione del mondo del 2006 e l'ex moglie Ilary Blasi riguardo il centro sportivo che ospita l'academy. "La decisione - spiegava allora Riccardo Totti - è maturata a seguito della scelta arbitraria ed illegittima della gestione dei campi, di rendere impossibile l’accesso ai nostri tesserati. Un ringraziamento va ai tecnici e a tutto lo staff, che da mesi lavorava senza sosta per la miglior riuscita di quella che per noi rappresenta la più importante delle manifestazioni".

Presente anche la Roma con i suoi baby

Un problema ora superato tanto che la stessa 'Totti Soccer School' sui propri canali social si è detta "lieta di annunciare la seconda edizione del Memorial Enzo Totti: tre giorni di calcio tra competizione, lealtà e condivisione in cui saranno coinvolti tutti i nostri ragazzi tesserati in memoria dello 'Sceriffo'. A partecipare all’evento ci sarà anche la Roma con il suo settore giovanile". Oltre al club giallorosso saranno presenti anche altre società professionistiche e dilettantistiche oltre che a diversi volti noti dello sport, tutti a 'casa Totti' nel ricordo di papà Enzo.

Cristian e Chanel Totti ricordano nonno Enzo sui social

Ma Enzo era anche nonno e nel giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni sui social lo hanno voluto ricordare anche i figli di Francesco Totti. "Auguri sceriffo, non puoi capire quanto mi manchi. Ti amo tanto" ha scritto Cristian Totti sui social accompagnando una foto del nonno con le note di 'Ovunque sarai' di Irama. "Auguri sceriffo, ci manchi", le parole scritte invece da Chanel Totti in una storia Instagram a 'didascalia' di un'immagine in cui la si vede bambina insieme a nonno Enzo.