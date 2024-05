Operazione Nostalgia, l'8 giugno all'Arechi in campo Zanetti, Totti e altri 34 campioni

Trentasei nomi che hanno fatto la storia del calcio, tutti in campo a Salerno per una grande festa di sport. Si terrà sabato 8 giugno allo stadio Arechi il Raduno di Operazione Nostalgia , la storica community dedicata a tutti gli appassionati di calcio, organizzato con il supporto del Main Partner Planetwin365.News. L’evento è stato presentato oggi nella conferenza stampa presso il Comune di Salerno, con i rappresentanti dell’amministrazione, gli organizzatori e alcuni dei protagonisti del raduno, come l’ex romanista “Pluto” Aldair, Max Tonetto e gli ex Salernitana Arturo Di Napoli e Luca Fusco. Nell’amichevole, scenderanno in campo 36 campioni di calcio rimasti nei ricordi dei tifosi, per un totale di oltre 1.500 gol e 8.500 presenze complessive in Serie A : tra questi, Javier Zanetti e Francesco Totti .

Capocannonieri e Campioni del Mondo

Il Raduno di Salerno ospiterà inoltre due leggende presenti nella classifica dei migliori marcatori di sempre della Serie A: Antonio Di Natale (sesto con 209 gol realizzati) e ancora Francesco Totti, secondo con 250 reti. Tre degli attaccanti protagonisti del raduno hanno inoltre conquistato il titolo di capocannoniere in campionato (Francesco Totti, Totò Di Natale, David Trezeguet) e sei di loro sono stati campioni del mondo con tre nazionali diverse (Totti, Amelia, Barzagli, Aldair, Trezeguet e Candela).

Le emozioni

La giornata a Salerno sarà il primo appuntamento della stagione di Operazione Nostalgia e Planetwin365.News, che proseguirà anche il 7 luglio con il secondo raduno, stavolta in programma allo stadio “Silvio Piola” di Novara. Un doppio evento per celebrare il decennale di ON e replicare il successo dell'edizione 2023, quando a Ferrara accorsero 14 mila tifosi da tutta Italia. “Siamo entusiasti di portare il nostro Raduno al Sud e in particolare nella città di Salerno alla quale sono legatissimo, visto che sono nato in provincia”, ha dichiarato Andrea Bini, Founder di Operazione Nostalgia. "Le emozioni che dà questo evento sono particolari, arrivano nel profondo. Ringrazio le persone che verranno a vivere questa giornata: non è solo una partita, ma una festa". "Insieme a Operazione Nostalgia continueremo a regalare alle nostre community l’opportunità di vivere delle esperienze uniche coinvolgendo i grandi campioni del recente passato. Siamo sicuri che Salerno ci regalerà emozioni al pari degli eventi precedenti", - dichiara Gianfranco Pastore, Head of Sponsorships & Partnerships di SKS365-Planetwin365.News.

I giocatori

"Non è come partecipare a una partita come le altre - ha aggiunto Max Tonetto - In questo evento l'atmosfera non ha eguali: a Ferrara, lo scorso anno, ho visto migliaia di persone con maglie di tutti i colori, da tutti i luoghi d'Italia, ed è stato un momento magico". Un successo che, secondo Arturo Di Napoli, si ripeterà: "Sono sicuro che Salerno risponderà alla grande come ha sempre fatto". Dello stesso parere Luca Fusco, che pure parteciperà all'amichevole: "Al di là del momento sportivamente difficile, non ho dubbi che Salerno darà calore ed entusiasmo a questa iniziativa. Per me è la convocazione più importante".