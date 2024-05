AlbinoGandino, che entusiasmo! L'abbraccio con il direttore Zazzaroni

I ragazzi dell' AlbinoGandino , squadra di Bergamo impegnata nei playoff per salire in Eccellenza Lombarda , hanno incontrato il direttore del Corriere dello Sport - Stadio , Ivan Zazzaroni . Grande entusiasmo e foto di rito per i giocatori del club del presidente Walter Gotti , proprietario di uno splendido centro sportivo.

AlbinoGandino in finale contro la Colognese

L'AlbinoGandino, che ha chiuso al terzo del girone C di Promozione Lombarda, ha eliminato in semifinale il Torre De Roveri Calcio e si prepara ad affrontare in trasferta, in gara secca, la Colognese, che ha a sua volta avuto eliminato la Fiorente Bergamo. L'ultimo step per rendere indimenticabile una splendida cavalcata accedendo alla seconda e ultima fase degli spareggi per il salto di categoria.