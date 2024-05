Marciniak, l'errore in Real Madrid-Bayern può costargli caro: perché

L'errore commesso mercoledì scorso al Santiago Bernabéu , nella gara di ritorno delle semifinali di Champions League tra Real Madrid e Bayern Monaco , potrebbe costare caro all'arbitro polacco Simón Marciniak . Non si placano le polemiche per il fischio anticipato con cui il direttore di gara ha segnalato un presunto fuorigioco in partenza di Mazraoui e vanificato il gol del di 2-2 di De Ligt , tagliando fuori il VAR da un possibile intervento.

Marciniak, finale di Euro 2024 a rischio

Marciniak rischia così di non chiudere il cerchio delle finali più prestigiose arbitrate in carriera: a quelle di Mondiale, Champions League e Mondiale per club potrebbe non aggiungersi quella dell'Europeo. Le ripercussioni per aver fermato il gioco in maniera quantomeno inopportuna potrebbero influire negativamente sul suo guidizio andandosi a sommarsi al fatto che Euro 2024 si giocherà in Germania, dunque in un contesto che potrebbe rivelarsi ostile nei suoi confronti. Il 14 luglio allo Stadio Olimpico di Berlino, potrebbe non essere Marciniak il fischietto dell'ultimo atto verso la gloria continentale.